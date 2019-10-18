В Сети сообщили о беременности Бузовой

Telegram-канал Yobajur сообщил о беременности телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

По информации канала, отцом будущего ребенка теледивы является блогер Дава. По слухам, роман Бузовой и Давы начался на съемках клипа «Лайкер».

«Бузова беременна. Вчера сделала себе тату (бесконечность) вместе с Давой (блогер). Ее знакомая выставила у себя в Stories и сразу удалила. А Бузова удаляет эти комменты у себя под последним постом», — написал Yobajur.

Напомним, 13 октября на телеканале ТНТ стартовал новый проект с участием Ольги Бузовой «План Б», в ходе которого телеведущая в очередной раз будет искать свое счастье.