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В Сети сообщили о беременности Бузовой 

Рамблер 32 минуты назад
В Сети сообщили о беременности Бузовой
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Yobajur сообщил о беременности телеведущей и певицы Ольги Бузовой.
По информации канала, отцом будущего ребенка теледивы является блогер Дава. По слухам, роман Бузовой и Давы начался на съемках клипа «Лайкер».
«Бузова беременна. Вчера сделала себе тату (бесконечность) вместе с Давой (блогер). Ее знакомая выставила у себя в Stories и сразу удалила. А Бузова удаляет эти комменты у себя под последним постом», — написал Yobajur.
Напомним, 13 октября на телеканале ТНТ стартовал новый проект с участием Ольги Бузовой «План Б», в ходе которого телеведущая в очередной раз будет искать свое счастье.
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