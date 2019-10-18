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«Под шумок»: Меладзе оправдался за нарушение ПДД 

Газета.Ru 1 час назад
«Под шумок»: Меладзе оправдался за нарушение ПДД
Фото: Instagram
Валерия Меладзе обвинили в нарушении правил дорожного движения. Поводом стала фотография, на которой певец стоит возле Maybach на фоне полузатопленной колокольни Никольского собора в Калязине. Как выяснили тверские журналисты, на месте припаркованной машины висит «кирпич», запрещающий проезд по ведущей к берегу дороге.
Певец Валерий Меладзе прокомментировал снимок, на котором он позирует возле иномарки на фоне колокольни Никольского собора в Калязине. В ответ на обвинения его в нарушении ПДД из-за парковки в неположенном месте он заявил, что к берегу приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.
«Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было», — пояснил исполнитель подписчице, которая указала на то, что «к реке на машине нельзя».
Однако комментарий Меладзе удовлетворил далеко не всех. «То есть все нарушают — и мне можно. Молодец», — посетовала одна из пользовательниц соцсети.
Заслуженный артист России опубликовал снимок накануне, 17 октября. «К каждому храму должна вести дорога… Но не до каждого можно дойти», — подписал фото Меладзе. Вскоре сразу несколько тверских СМИ сообщили, что на подъезде к водохранилищу размещен знак «кирпич», запрещающий въезд транспортных средств на определенный участок дороги.
Впрочем, Меладзе — не единственный артист, который недавно нарушил ПДД. В начале октября полиция начала проверку инцидента, произошедшего в Санкт-Петербурге с Михаилом Боярским. Согласно показаниям нескольких очевидцев, актер припарковал свой кроссовер Mercedes на полосе встречного движения на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.
В свою очередь Боярский заявил, что ничего не нарушал и вообще его днем 1 октября на вышеназванном месте не было. При том, что на фото, сделанном очевидцами и выложенном в соцсетях, видно, как около машины идет человек, очень похожий на актера. Тогда он подчеркнул, что готов выяснять все вопросы с ГАИ.
«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — резюмировал народный артист России в разговоре с «Фонтанкой».
Комментируя информацию в СМИ, жена Боярского Лариса Луппиан подтвердила изданию Teleprogramma.pro, что ее муж действительно нарушил ПДД, припарковав автомобиль в неположенном месте.
«Ситуация такая имела место быть, но это произошло не вчера, а уже давно. Не буду отрицать, да — это мой муж, да — он остановился, где не положено, да — он нарушил правила, — пояснила Луппиан. — Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф».
Народная артистка России подчеркнула, что не осуждает мужа, поскольку, по ее словам, ему срочно нужно было выйти в аптеку.
«За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава», — заключила Луппиан.
В июне этого года сообщество автолюбителей Чебоксар разместило в соцсетях фотографии с ведущим «Поля Чудес» Леонидом Якубовичем за рулем автомобиля на Красной площади города. Внимание пользователей привлекло то, что, когда на пути Якубовича возник автобус, с помощью которого трассу перегородили для движения, он решил объехать препятствие по тротуару, после чего оставил автомобиль на проезжей части за автобусом и отправился к сцене. Тогда представитель МВД по Чувашии сообщил, что по факту произошедшего была организована проверка.
Комментаторы в социальных сетях также обратили внимание на то, что Якубович не пристегнул ремень безопасности за рулем, некоторые из них даже сочли подобное поведение знаменитости проявлением неуважения в свой адрес.
Сам телеведущий не счел серьезными обвинения в свой адрес. «Бред полнейший», — сказал он Ura.ru перед тем, как положить трубку.
В 2018 году в центре внимания ГИБДД оказался Алексей Панин. Актер поделился в инстаграме видео, на котором будучи непристегнутым, двигается по Ленинскому проспекту, снимает себя на телефон и в какой-то момент отпускает руль.
«Площадь Гагарина впереди, взлетаем», — произносит он в ролике.
Примечательно, что сам Панин назвал инцидент «абсолютно невинной шуткой». «Никому причинить никакой опасности, угрозы я не мог. Я ехал со скоростью 60 км/ч — спидометр на видео виден очень хорошо. Я ехал по полупустой дороге, в своем ряду. Единственное мое нарушение было в том, что я был не пристегнут. Вчера все наши г…каналы раздули как новость союзного масштаба», — заявил артист.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Статьи , Лариса Луппиан , Леонид Якубович , Валерий Меладзе , Алексей Панин , Михаил Боярский , ГИБДД , МВД , Фонтанка.Ру , Калязин
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