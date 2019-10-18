Экс-возлюбленного Заворотнюк лишат бани

У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж

Российский артист Сергей Жигунов, потерявший квартиру из-за банковского долга, может лишиться и другого имущества. Об этом в пятницу, 18 октября, пишет газета «Московский комсомолец».

Жигунов по-прежнему должен банку еще как минимум 20 миллионов рублей. Поэтому в начале октября кредиторам отписали мебель, бытовую технику, компьютеры и кухню из его бывшей квартиры общей стоимостью примерно 0,5 миллиона рублей. При этом ранее артисту отправляли письмо, что он может забрать имущество, но он не отреагировал.

В скором времени Жигунов рискует лишиться и своего имущества во Владимирской области. Пять земельных участков, дом, баня и гараж могут отойти в счет оплаты кредита.

Жигунов задолжал «Нокссбанку» свыше 38 миллионов рублей. В сентябре он лишился трехкомнатной квартиры в «сталинке» на Мосфильмовской улице, в которой был оборудован продюсерский центр. Недвижимость дважды пытались продать в счет погашения долга — за 22 миллиона рублей и 16,8 миллиона рублей, но покупателей не нашлось. В итоге квартиру отдали банку, в ней уже сменили входной замок.

Помимо квартиры и земли под Владимиром, в собственности у Жигунова находятся автомобили Peugeot и Range Rover.

«Был сразу же наложен запрет на регистрационные действия с машинами — это чтобы он их по-быстрому не переоформил», — рассказал источник из окружения артиста.

Сам актер не комментирует ситуацию. Его мать Галина Ивановна заявила, что он «уже взрослый мальчик» и запретил ей «говорить на эту тему».

«Надеемся, что все будет благополучно, это слишком краски сгущаются. Все будет хорошо», — заявила женщина.

Сергей Жигунов известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Принцесса на бобах». В двухтысячных годах он играл в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк. У артистов несколько лет был роман. В сентябре 2019 года стало известно, что Заворотнюк больна раком мозга.