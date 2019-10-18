Экс-возлюбленного Заворотнюк лишат бани

Актер Сергей Жигунов, лишившийся квартиры в Москве за долг перед банком, может потерять и другое имущество.

Как сообщает «Московский комсомолец», в 2014 году Жигунов взял кредит в «Нокссбанке» под залог недвижимости: квартиры в Москве и земельных участков во Владимирской области.

После того как артист не смог вовремя вернуть средства, сотрудники банка обратились в суд, и тот постановил, что Жигунов должен выплатить банку 38 млн 473 тысячи рублей.

В сентябре Жигунов лишился трехкомнатной квартиры на Мосфильмовской улице — он в ней не жил, а переоборудовал под продюсерский центр. Суд оценил недвижимость в 22 млн рублей, но покупателей не нашлось. Затем цена была снижена до 16, 8 млн рублей, однако и тогда квартиру никто не купил. Квартиру пришлось передать в собственность банку.

Позже в счет долга описали находящееся в квартире имущество: бытовую технику, мебель, компьютеры, кухню. Все вместе оценили еще в 500 тысяч рублей.

По данным издания, актер остался должен не менее 20 млн рублей. Вслед за квартирой он может лишиться остального имущества: пяти земельных участков во Владимирской области, дома, бани и гаража.