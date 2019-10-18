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Наследство Марьянова не могут поделить 

Рамблер 30 минут назад
За наследство Марьянова развернулась борьба
Фото: РИА Новости
Спустя два года после смерти Дмитрия Марьянова его сын Даниил Аносов по-прежнему не может вступить в наследство, пишет «Телепрограмма».
По данным издания, в собственности Марьянова находились три квартиры, дача в Подмосковье, автомобиль и несколько мотоциклов.
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Наследники артиста: его супруга Ксения Бик, сын от первого гражданского брака Даниил Аносов и отец Юрий Марьянов, — уже два года не могут разделить имущество.
Как рассказала адвокат Аносова Виктория Крылова, решить вопрос с имуществом не получается из-за судебного процесса, начатого Ксенией Бик.
По ее словам, Ксения претендовала на трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, где они проживали с Марьяновым.
«Никто из наследников не был против, но эта квартира по стоимости оказалась выше, чем доля, которая приходится на Ксению. Поэтому встал вопрос о компенсации», — объяснила адвокат.
Родственники пошли ей навстречу и отказались от претензий, однако вдова артиста приостановила дело о разделе имущества и обратилась в суд, чтобы включить в наследство дочь Анфису, которую она родила от Марьянова в 2008 году, когда тот еще состоял в отношениях с фигуристкой Ириной Лобачевой. Суд отказал Бик, и теперь она обжалует решение в другой инстанции.
«Вот из-за того, что тянутся суды, и сейчас она обжалует то решение суда, мы не можем вступить в права наследования», — сказала Крылова.
Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Шоу-бизнес , Московская область
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