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Меладзе оправдался за парковку у запрещающего знака 

Газета.Ru 28 минут назад
Меладзе оправдался за запрещенную парковку
Фото: Instagram
Певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в том, что он припарковал машину в неположенном месте.
Ранее артист показал в Instagram фото, на котором позирует возле автомобиля Maybach на фоне затопленной колокольни Никольского собора в Калязине (Тверская область). В комментариях подписчики заметили, что рядом висит "кирпич", и к реке на машине подъезжать нельзя.
"Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было", — оправдался певец.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе
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