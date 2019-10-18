Меладзе оправдался за запрещенную парковку

Певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в том, что он припарковал машину в неположенном месте.
Ранее артист показал в Instagram фото, на котором позирует возле автомобиля Maybach на фоне затопленной колокольни Никольского собора в Калязине (Тверская область). В комментариях подписчики заметили, что рядом висит "кирпич", и к реке на машине подъезжать нельзя.
"Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было", — оправдался певец.