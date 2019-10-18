Бочкареву оставили под подпиской о невыезде

Бочкарёву поместили под подписку о невыезде после скандала с наркотиками

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для актрисы Натальи Бочкарёвой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования дела о наркотиках. Об этом журналистам 18 октября сообщил источник, близкий к следствию. Уголовным делом задержанной в Москве с кокаином актрисы занимаются дознаватели. Отмечается, что в ближайшее время следственный процесс подойдёт к концу, и все необходимые материалы будут переданы в московский суд для рассмотрения. Наталье Бочкарёвой в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, условия которой она не нарушает, — передаёт ТАСС сообщение от близкого к следствию источника. В ночь на 28 сентября наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Светская львица опровергла своё задержание и пообещала обратиться в суд. Как ранее писал News.ru, бывший муж Бочкарёвой заявил, что его экс-жена не явилась в суд после скандала с наркотиками и задержанием из-за нежелания привлекать повышенное внимание.

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