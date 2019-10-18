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Авраам Руссо расскажет, как поставить диагноз по ногтям и языку 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Авраам Руссо решил попробовать себя в роли коуча
Фото: globallookpress.com
Певец решил попробовать себя в роли коуча и запускает первый трехдневный интенсив.
Авраам Руссо сообщил, что его первый трехдневный online-интенсив «Дух, Душа, и Тело» пройдет с 21 по 23 октября. Выбранная тематика впечатляет. Артист заявляет о своей готовности рассказать о том, как укрепить дух, вернуть веру в себя и любовь в сердце. Удивляться не стоит — Авраам поясняет, что эти знания были переданы ему монахами одного из монастырей.
Кстати, певец переквалифицировался не только в знатока человеческих душ и готов объяснить «Сущность человека в любви», рассказать «Как сохранить любовь и семью», «Как любить, чтобы не знать измен и ненависти», но и в мастера врачевания.
Он обещает «поставить диагноз по ногтям и языку по уникальному методу традиционной китайской медицины», объяснить «Причины, лечение и профилактику заболеваний» и рассказать, как произвести «Фундаментальное изменение образа жизни для сохранения и улучшения здоровья».
Подписчики пришли в восторг от приглашения и сообщают, что уже записались на интенсив в надежде прокачать свои душевные качества.
Певец ведет довольно спокойную жизнь, не давая поводов для скандалов. Но год назад он обратился в полицию с заявлением о похищении, которое произошло в 2004 году. Жертвой стал сам исполнитель, а по данному факту стражи порядка задержали Заура Марданова, племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает сайт argumenti.ru.
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Шоу-бизнес , Тельман Исмаилов , Авраам Руссо
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