Авраам Руссо решил попробовать себя в роли коуча

Авраам Руссо расскажет, как поставить диагноз по ногтям и языку

Певец решил попробовать себя в роли коуча и запускает первый трехдневный интенсив.

Авраам Руссо сообщил, что его первый трехдневный online-интенсив «Дух, Душа, и Тело» пройдет с 21 по 23 октября. Выбранная тематика впечатляет. Артист заявляет о своей готовности рассказать о том, как укрепить дух, вернуть веру в себя и любовь в сердце. Удивляться не стоит — Авраам поясняет, что эти знания были переданы ему монахами одного из монастырей.

Кстати, певец переквалифицировался не только в знатока человеческих душ и готов объяснить «Сущность человека в любви», рассказать «Как сохранить любовь и семью», «Как любить, чтобы не знать измен и ненависти», но и в мастера врачевания.

Он обещает «поставить диагноз по ногтям и языку по уникальному методу традиционной китайской медицины», объяснить «Причины, лечение и профилактику заболеваний» и рассказать, как произвести «Фундаментальное изменение образа жизни для сохранения и улучшения здоровья».

Подписчики пришли в восторг от приглашения и сообщают, что уже записались на интенсив в надежде прокачать свои душевные качества.