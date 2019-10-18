Анастасия Волочкова впечатлила Церетели глубоким декольте

Балерина посетила день рождения Алексея Пушкова , куда предпочла надеть платье, подчеркнувшее ее грудь.

Анастасия Волочкова недавно приняла радикальное решение — она отключила комментарии на своей странице в Instagram. По всей видимости, балерина не собирается бороться с хейтерами, которые заполонили ее микроблог. Саму же страницу она продолжает активно вести.

Накануне Анастасия посетила торжество по случаю дня рождения члена Совета Федерации Алексея Пушкова. По этому случаю танцовщица разместила на своей странице отчет о мероприятии. «Это замечательный добропорядочный человек с самыми лучшими человеческими качествами», — отозвалась о Пушкове Волочкова, назвав его «дорогим другом».

Она рассказала, что на торжестве, которое проходило в ресторане «Турандот», собралось немало гостей. Среди них, судя по фотографиям балерины, оказались генеральный директор компании «Венский Бал Москва» Александр Смагин и скульптор Зураб Церетели . Помимо фотографий Волочкова разместила и несколько видеороликов, в которых демонстрирует своей голубое платье с глубоким вырезом.

Как призналась Волочкова, на день рождения имениннику она подарила съедобный букет.