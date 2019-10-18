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Внук Пугачевой гордится знакомством с Рамзаном Кадыровым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Внук Пугачевой гордится знакомством с Кадыровым
Фото: Инстаграм
Воспитывавшийся в лучших традициях звездных семей Дени Байсаров в свое время был зачислен отцом — бизнесменом и бывшим супругом Кристины Орбакайте Русланом Байсаровым в кадетский корпус в Чеченской республике. Это учебное учреждение располагается в родовом селе главы Чечни. В кадетском корпусе Байсаров провел неделю — в то время он с гордостью заявлял, что не намерен расслабляться и отдыхать, в регион он едет работать над собой.
По неподтвержденным данным, во время визита в Чечню Байсаров-младший успел выучить чеченский язык. Правда, сам Дени этот факт не подтверждает, предпочитая игнорировать вопросы о количестве выученных языков.
Отметим, что юноша старается активно развиваться сразу в нескольких направлениях. Помимо успешной учебе в престижных школах и университетах, сын Орбакайте занимается фотографией и графическим дизайном. Дени увлекается британской культурой и с радостью цитирует Гарри Поттера и «Доктора Кто». В Россию он приезжает нередко — главной встречей на родине он всегда называет встречу со знаменитой бабушкой, уточняет «Комсомольская правда».
Несмотря на то, что его родители давно развелись, юноша активно поддерживает отношения и с матерью, и с отцом. Орбакайте, впрочем, на его странице, появляется немного чаще. Сейчас Байсаров учится в Лондоне, где делает большие успехи.
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Шоу-бизнес , Рамзан Кадыров , Кристина Орбакайте , Дени Байсаров , Гарри Поттер , Комсомольская правда , Чеченская Республика
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