Стало известно состояние Белохвостиковой после операции

На днях народная артистка РСФСР попала в тяжелом состоянии в реанимацию одной из московских клиник.
Как сообщали СМИ, у Белохвостиковой возникли серьезные проблемы с сердцем, после перенесенной операции.
Медикам удалось стабилизировать работу сердца Натальи, и сейчас она уже переведена из реанимации в обычную палату, — пишут РИА Новости.
Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, публике она запомнилась по ролям в фильмах «Тегеран-43», «Принцесса цирка», "Законный брак", «Змеелов» и других.
Как ранее писал «Рамблер», у нее есть взрослая дочь, а в 2007 году актриса с мужем кинорежиссером Владимиром Наумовым усыновили мальчика.