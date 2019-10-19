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Стало известно о состоянии Натальи Белохвостиковой 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Стало известно состояние Белохвостиковой после операции
Фото: РИА Новости
На днях народная артистка РСФСР попала в тяжелом состоянии в реанимацию одной из московских клиник.
Как сообщали СМИ, у Белохвостиковой возникли серьезные проблемы с сердцем, после перенесенной операции.
Медикам удалось стабилизировать работу сердца Натальи, и сейчас она уже переведена из реанимации в обычную палату, — пишут РИА Новости.
Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, публике она запомнилась по ролям в фильмах «Тегеран-43», «Принцесса цирка», "Законный брак", «Змеелов» и других.
Как ранее писал «Рамблер», у нее есть взрослая дочь, а в 2007 году актриса с мужем кинорежиссером Владимиром Наумовым усыновили мальчика.
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Шоу-бизнес , Наталья Белохвостикова , Наталия Белохвостикова , Владимир Наумов , РИА Новости
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