Стало известно состояние Белохвостиковой после операции

Стало известно о состоянии Натальи Белохвостиковой

На днях народная артистка РСФСР попала в тяжелом состоянии в реанимацию одной из московских клиник.

Как сообщали СМИ, у Белохвостиковой возникли серьезные проблемы с сердцем, после перенесенной операции.

Медикам удалось стабилизировать работу сердца Натальи , и сейчас она уже переведена из реанимации в обычную палату, — пишут РИА Новости.

Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, публике она запомнилась по ролям в фильмах «Тегеран-43», «Принцесса цирка», "Законный брак", «Змеелов» и других.