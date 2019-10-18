Поклонников шокировал вид жены Пореченкова

Поклонники разочарованы неухоженным видом жены Михаила Пореченкова

Телеканал ТНТ провел закрытую презентацию сериала "Полярный". Проект представили исполнители главных ролей: Михаил Пореченков Катерина Шпица и другие актеры. Поддержать мужа Михаила Пореченкова пришла его супруга. Внешний вид женщины разочарован поклонников артиста.

Звезда российского кинематографа Михаил Пореченков — редкий гость на светских мероприятиях. А его супруга, после того как родила актеру троих наследников, лишь иногда выходит с ним в театр и кино. Пара оберегает личную жизнь, поэтому семья живет за городом.

На закрытую презентацию сериала "Полярный" Ольга предпочла не краситься, была одета в свободного кроя платье и выглядела не очень презентабельно. На портале Woman поклонники артиста не оценили естественную красоту Ольги Пореченковой, когда увидели снимки в сети от канала ТНТ.

"Не быть муклой хорошо. Но почему Ольга Пореченкова даже не накрасилась. Фэйс-позитив?", "Лучше бы не выходила и дальше…просто бабка рядом с моложавым Пореченковым..интересно, раз кроссы нацепила, то сразу в молодухи записалась? На редкость неудачная внешность у нее", — прокомментировали фото подписчики.