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Поклонники разочарованы неухоженным видом жены Михаила Пореченкова 

Суть событий + ещё 2 1 час назад
Поклонников шокировал вид жены Пореченкова
Фото: Инстаграм
Телеканал ТНТ провел закрытую презентацию сериала "Полярный". Проект представили исполнители главных ролей: Михаил Пореченков, Катерина Шпица и другие актеры. Поддержать мужа Михаила Пореченкова пришла его супруга. Внешний вид женщины разочарован поклонников артиста.
Звезда российского кинематографа Михаил Пореченков — редкий гость на светских мероприятиях. А его супруга, после того как родила актеру троих наследников, лишь иногда выходит с ним в театр и кино. Пара оберегает личную жизнь, поэтому семья живет за городом.
На закрытую презентацию сериала "Полярный" Ольга предпочла не краситься, была одета в свободного кроя платье и выглядела не очень презентабельно. На портале Woman поклонники артиста не оценили естественную красоту Ольги Пореченковой, когда увидели снимки в сети от канала ТНТ.
"Не быть муклой хорошо. Но почему Ольга Пореченкова даже не накрасилась. Фэйс-позитив?", "Лучше бы не выходила и дальше…просто бабка рядом с моложавым Пореченковым..интересно, раз кроссы нацепила, то сразу в молодухи записалась? На редкость неудачная внешность у нее", — прокомментировали фото подписчики.
Телеканал ТНТ
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Михаил Пореченков , Катерина Шпица
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