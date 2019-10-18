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Адвокат уверен, что задержанная с наркотиками Бочкарева избежит реального срока 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Адвокат предположил, какой срок грозит Бочкаревой
Фото: globallookpress.com
Адвокат Андрей Сарычев предположил, какой срок может грозить Наталье Бочкаревой за хранение наркотиков. По словам правозащитника, маловероятно, что звезда сериала «Счастливы вместе» окажется за решеткой.
Скорее всего, она отделается наказанием, которое не подразумевает ограничения свободы.
«Это может быть условный срок, штраф, но реальный срок ей не грозит, так как размер найденного у нее вещества не является крупным», — комментирует адвокат порталу Teleprogramma.pro.
Помимо этого, Бочкарева уже осталась без водительских прав. Право управлять автомобилем у нее заблокировано на 1 год и 8 месяцев. Именно на такой срок 18 октября был озвучен в суде. Помимо этого, нарушительница заплатит штраф в 30 тысяч рублей.
«Суд не стал делать скидок на звездный статус Бочкаревой. Максимальная санкция статьи за данное правонарушение составляет два года, а минимум — полтора», — резюмирует адвокат.
Авто Натальи Бочкаревой сотрудники полиции остановили в конце сентября. Инспекторы обратили внимание, что женщина очень нервно себя ведет и поинтересовались нет ли у нее запрещенных препаратов. Оказалось, что таковые имеются в наличии. У актрисы был найден сверток, в котором находилось 0,69 граммов белого порошка. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Сама актриса заявляет, что на видео, которое полицейские записали на дороге, не она. А нападки со стороны хейтеров лишь придают ей сил.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наркооборот , Наталья Бочкарева
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