Леди Гага рухнула со сцены верхом на фанате

Леди Гага во время выступления забралась на руки к поклоннику и вместе с ним рухнула со сцены. Видеозапись инцидента появилась в Twitter.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl— ash hole (@idkpinecone) 18 октября 2019 г.

Отмечается, что казус произошёл с певицей на концерте в Лас-Вегасе. Поклонник, появившийся на сцене, взял артистку на руки. Она обхватила его ногами. Однако фанат потерял равновесие и упал вместе с Гагой со сцены. При этом основной удар пришёлся на певицу.

Позже в Сети появилось видео, на котором Леди Гага запечатлена после падения. Судя по записи, артистка продолжила выступление в сопровождении все того же поклонника.

She’s okay though listen to this amazingness I haven’t stopped crying for hours pic.twitter.com/bq29ICZAjD— ash hole (@idkpinecone) 18 октября 2019 г.