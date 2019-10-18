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Леди Гага рухнула со сцены верхом на фанате 

Рамблер + ещё 14 37 минут назад
Леди Гага рухнула со сцены верхом на фанате
Фото: globallookpress.com
Леди Гага во время выступления забралась на руки к поклоннику и вместе с ним рухнула со сцены. Видеозапись инцидента появилась в Twitter.
Отмечается, что казус произошёл с певицей на концерте в Лас-Вегасе. Поклонник, появившийся на сцене, взял артистку на руки. Она обхватила его ногами. Однако фанат потерял равновесие и упал вместе с Гагой со сцены. При этом основной удар пришёлся на певицу.
Позже в Сети появилось видео, на котором Леди Гага запечатлена после падения. Судя по записи, артистка продолжила выступление в сопровождении все того же поклонника.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне атаковали сообщениями страницу певицы Леди Гаги в Instagram. Сначала пользователи критиковали ее, обвиняя в разрыве актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, а затем комментарии под постами Гаги превратились в русскоязычный чат, где можно найти покупателя на авто и поделиться рецептами. Многие участники чата причисляли себя к «халатам» — пользовательницам-хейтершам, часто домохозяйкам, которые интересуются жизнью звёзд, оскорбляют их в комментариях и ищут на них компромат
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Комментарии1
Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта
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