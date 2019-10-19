Рассекретили интересную привычку Лободы

Представитель Светланы Лободы рассказал о том, как, с точки зрения удобств безопасности, должны быть организованы ее гастроли, — сообщают belnovosti.

В райдер певицы обязательно входит покупка чайника.

Светлана лично проверяет, как выглядит этот необходимый для жизни электроприбор изнутри. Она использует только абсолютно новый чайник.

Промоутер Сергей Лавров рассказал, какой скандал устроила звезда, обнаружив, что в чайнике есть накипь. Пришлось срочно купить новый и продемонстрировать Светлане не только сам прибор, но и чек с датой покупки.

Еще одно условие выступлений Лободы связано с количеством зрителей.

Перед началом концерта представитель певицы прикидывает количество зрителей. Если на площадке — аншлаг, организаторы должны доплатить артистке сверх оговоренных гонораров.

Звезда летает только бизнес-классом, и ее везде сопровождают два телохранителя.