Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рассекретили интересную привычку Лободы 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Рассекретили интересную привычку Лободы
Фото: РИА Новости
Представитель Светланы Лободы рассказал о том, как, с точки зрения удобств безопасности, должны быть организованы ее гастроли, — сообщают belnovosti.
В райдер певицы обязательно входит покупка чайника.
Светлана лично проверяет, как выглядит этот необходимый для жизни электроприбор изнутри. Она использует только абсолютно новый чайник.
Промоутер Сергей Лавров рассказал, какой скандал устроила звезда, обнаружив, что в чайнике есть накипь. Пришлось срочно купить новый и продемонстрировать Светлане не только сам прибор, но и чек с датой покупки.
Еще одно условие выступлений Лободы связано с количеством зрителей.
Перед началом концерта представитель певицы прикидывает количество зрителей. Если на площадке — аншлаг, организаторы должны доплатить артистке сверх оговоренных гонораров.
Звезда летает только бизнес-классом, и ее везде сопровождают два телохранителя.
Как сообщает «Рамблер», Светлана Лобода в разговоре с Ксенией Собчак заверила, что ничего не делала со своей внешностью, кроме, конечно, ухода. И что выглядит так хорошо исключительно потому, что тщательно следит за собой.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Светлана Лобода , Ксения Собчак , Сергей Лавров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возникла угроза утечки ртути после прорыва дамбы
Возникла угроза утечки ртути после прорыва дамбы50
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири82
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану41
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита30
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»189
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение