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Солнцев высказался о венерических болезнях на «Доме 2» 

Рамблер 1 час назад
Солнцев высказался о венерических болезнях на «Доме 2»
Фото: Instagram
Венерических заболеваний на «Доме 2» при Рустаме Солнцеве не было. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил он сам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», участница реалити-шоу Анастасия Коткова рассказала, что ряд звезд «Дома 2», в том числе Алексей Кудряшов, больны венерическими заболеваниями. Этим она объяснила, почему «чисто физически» не могла заниматься сексом с Кудряшовым.
«Он даже этого (болезнь. — Прим. ред.) не скрывает», — заявила Коткова.
В свою очередь, бывшая звезда того же телепроекта Рустам Солнцев рассказал, что в его время разгула венерических заболеваний на «Доме 2» не было. Впрочем, он отказался утверждать, что таковой имеет место ныне.
«Тут все же нужна более подтвержденная информация», — подчеркнул шоумен.
Венерические заболевания — те инфекции, что передаются преимущественно половым путем, например, гонорея, сифилис, генитальный герпес, вирус папилломы человека.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Алексей Кудряшов
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