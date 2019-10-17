Солнцев высказался о венерических болезнях на «Доме 2»

Ранее, как сообщал «Рамблер», участница реалити-шоу Анастасия Коткова рассказала, что ряд звезд «Дома 2», в том числе Алексей Кудряшов , больны венерическими заболеваниями. Этим она объяснила, почему «чисто физически» не могла заниматься сексом с Кудряшовым.

«Он даже этого (болезнь. — Прим. ред.) не скрывает», — заявила Коткова.

В свою очередь, бывшая звезда того же телепроекта Рустам Солнцев рассказал, что в его время разгула венерических заболеваний на «Доме 2» не было. Впрочем, он отказался утверждать, что таковой имеет место ныне.

«Тут все же нужна более подтвержденная информация», — подчеркнул шоумен.

Венерические заболевания — те инфекции, что передаются преимущественно половым путем, например, гонорея, сифилис, генитальный герпес, вирус папилломы человека.