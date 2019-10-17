Алибасов высказался о скандале с сыном

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», любовница Бари Алибасова-младшего Мария Клюева обвинила его в нанесении ей 26 ударов тупым предметом во время ссоры. Девушка заявила об этом в полицию, а в СМИ передала снимки со следами побоев на своем теле.

Адвокат Клюевой Александр Бенхин назвал побои «не такими уж и серьезными» и рекомендовал Алибасову-младшему «договориться полюбовно» — выплатить компенсацию.

В свою очередь, пиарщик Алибасова-младшего Вадим Горжанкин заявил, что его клиент практиковал со своей подругой БДСМ, но опроверг при этом, что порка хоть раз оставляла на ее теле следы, подобные тем, что заметны на фото. Он назвал обвинения попыткой Клюевой раскрутить свой БДСМ-магазин.

«Об этой истории мне ничего не известно», — ответил отец Алибасова-младшего на просьбу прокомментировать скандал.

Продюсер подчеркнул, что не живет с сыном на протяжении 15 последних лет и по этой причине не имеет понятия о том, что у того «дома творится».