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Шепелев нашел мачеху для сына Фриске 

Рамблер 1 час назад
Шепелев нашел мачеху для сына Фриске
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев больше года встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Об этом в рубрике «Сплетница» на телеканале «Ю» рассказала ведущая Юлия Бабурина, выпуск опубликован на YouTube.
По словам ведущей, пара уже начала жить вместе. Тулупова разведена и воспитывает дочь примерно того же возраста, что и сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон.
«Поговаривают, что Дмитрий полностью доверяет Екатерине. Она отводит Платона на занятия, забирает его оттуда, в общем, полностью занимается ребенком, пока папа на съемках», — рассказала Бабурина.
Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев рассказал подписчикам своего Instagram, что всегда уделял сыну много времени, но только сейчас понял, как важно иногда отвлечься от воспитания ребенка и посвятить время самому себе и своему партнеру.
«Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки», — сетовал ведущий (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он рассказали, что в итоге они с партнершей «психанули» и взяли билеты сразу на несколько спектаклей на одной неделе.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Комментарии2
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Юлия Бабурина
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