Шепелев нашел мачеху для сына Фриске

По словам ведущей, пара уже начала жить вместе. Тулупова разведена и воспитывает дочь примерно того же возраста, что и сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон.

«Поговаривают, что Дмитрий полностью доверяет Екатерине. Она отводит Платона на занятия, забирает его оттуда, в общем, полностью занимается ребенком, пока папа на съемках», — рассказала Бабурина.

Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев рассказал подписчикам своего Instagram , что всегда уделял сыну много времени, но только сейчас понял, как важно иногда отвлечься от воспитания ребенка и посвятить время самому себе и своему партнеру.

«Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки», — сетовал ведущий (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он рассказали, что в итоге они с партнершей «психанули» и взяли билеты сразу на несколько спектаклей на одной неделе.