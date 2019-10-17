«Всегда мечтала о дочке»: Рудковская откровенно рассказала о бесплодии

Продюсер Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler, в котором отметила, что очень хотела бы родить еще одного ребенка, но из-за перенесенной операции сделать этого не сможет. Выдержки из интервью приводит «Комсомольская правда»

«Сожалеть я буду только о том, что когда-то, когда еще была возможность родить, я этого не сделала. Мы пытаемся уже три года. Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка», — рассказала Рудковская.

Она также отметила, что пока не рассматривает суррогатное материнство, так как ее муж — фигурист Евгений Плющенко — против.

«Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик», — подчеркнула продюсер.

Яна Рудковская также рассказала, что в браке с Евгением Плющенко, не все было гладко, и в 2015 году муж писал ей СМС о том, что, возможно, хочет «изменить свою жизнь».

«Он не хотел меня видеть. И два дня меня мучил. Это было такое сложное лето, лето 2015 года. У Жени как раз умирала мама. Я похудела сразу на пять килограммов, не понимала, что происходит», — рассказала журналу Рудковская.