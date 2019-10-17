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«Всегда мечтала о дочке»: Рудковская откровенно рассказала о бесплодии 

Рамблер 53 минуты назад
Рудковская откровенно рассказала о бесплодии
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler, в котором отметила, что очень хотела бы родить еще одного ребенка, но из-за перенесенной операции сделать этого не сможет. Выдержки из интервью приводит «Комсомольская правда».
«Сожалеть я буду только о том, что когда-то, когда еще была возможность родить, я этого не сделала. Мы пытаемся уже три года. Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка», — рассказала Рудковская.
Она также отметила, что пока не рассматривает суррогатное материнство, так как ее муж — фигурист Евгений Плющенко — против.
«Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик», — подчеркнула продюсер.
Яна Рудковская также рассказала, что в браке с Евгением Плющенко, не все было гладко, и в 2015 году муж писал ей СМС о том, что, возможно, хочет «изменить свою жизнь».
«Он не хотел меня видеть. И два дня меня мучил. Это было такое сложное лето, лето 2015 года. У Жени как раз умирала мама. Я похудела сразу на пять килограммов, не понимала, что происходит», — рассказала журналу Рудковская.
Как писал «Рамблер», ранее скандальный блогер Лена Миро заявила в своем «Живом Журнале» о том, что у продюсера Яны Рудковской комплексы, отметив, что она «неуютно чувствует себя в своем же теле» и страдает от невроза.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Лена Миро , Евгений Плющенко , Комсомольская правда
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