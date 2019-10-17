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Певец Серов в семь раз увеличил сумму иска к ток-шоу «Пусть говорят» 

РИА Новости 20 минут назад
Серов потребовал семь миллионов от «Пусть говорят»
Фото: РИА Новости
Эстрадный певец Александр Серов увеличил сумму иска к Первому каналу и компании "Директ", производителю ток-шоу "Пусть говорят", с одного до семи миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.
Как пояснил в четверг представитель Серова, теперь истец требует более миллиона рублей долга по договору на участие в телешоу от "Директа" и еще по три миллиона рублей компенсации убытков с каждого из соответчиков.
По словам юриста Серова, его клиент пошел на увеличение суммы иска, так как переговоры об урегулировании спора пока не приносят результата. В частности, певцу предлагают сняться еще в одном шоу, что его не устраивает.
Суд принял увеличенный иск к рассмотрению, основные слушания пройдут в январе.
Претензии артиста сводятся к тому, что он не получил обещанные деньги за участие в двух выпусках "Пусть говорят". На участие в первой передаче в феврале был подписан контракт. Задолженность по нему превышает миллион рублей, и ее певец просит взыскать с производителя ток-шоу.
Во второй передаче Серов снялся в марте, но затем заключить договор стороны не смогли и Серов запретил использовать отснятый с его участием материал. Несмотря на это, передача вскоре вышла в эфир.
Как пояснил представитель истца, сумма компенсации убытков рассчитана как двукратный размер стоимости легального использование прав на исполнение.
"Нам был обещан гонорар в 1,5 миллиона рублей, мы рассчитывали на получение этой суммы", — сказал юрист.
Поскольку нарушение прав, по мнению истца, допущено обоими ответчиками, требование о компенсации предъявлено к каждому из них.
Личная жизнь Александра Серова — одна из центральных тем "Пусть говорят". Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз — в конце мая.
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Шоу-бизнес , Александр Серов , РИА Новости , Москва
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