Внешний вид звезды советского кино расстроил поклонников

На снимках видны результаты многочисленных пластических операций, которые перенесла актриса: изменившиеся очертания губ, линия подбородка, форма глаз. Поклонники Алентовой в соцсетях пришли к выводу, что лицо артистки окончательно потеряло узнаваемость.

Как пишет StarHit, впервые звезда картины «Москва слезам не верит» обратилась к услугам пластических хирургов в далеком 1998 году. Положительные результаты первых экспериментов снова привели Алентову к специалистам.

Третья операция, проведенная в 2009 году, по слухам, была крайне неудачной. Актриса даже собиралась подать на клинику в суд, но решила не давать делу широкой огласки.