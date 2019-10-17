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Внешний вид звезды советского кино расстроил поклонников 

Рамблер 1 час назад
Внешний вид звезды советского кино расстроил поклонников
Фото: РИА Новости
77-летняя Вера Алентова попала в объектив фотокамер во время открытия мемориальной доски Алексею Баталову.
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На снимках видны результаты многочисленных пластических операций, которые перенесла актриса: изменившиеся очертания губ, линия подбородка, форма глаз. Поклонники Алентовой в соцсетях пришли к выводу, что лицо артистки окончательно потеряло узнаваемость.
Как пишет StarHit, впервые звезда картины «Москва слезам не верит» обратилась к услугам пластических хирургов в далеком 1998 году. Положительные результаты первых экспериментов снова привели Алентову к специалистам.
Третья операция, проведенная в 2009 году, по слухам, была крайне неудачной. Актриса даже собиралась подать на клинику в суд, но решила не давать делу широкой огласки.
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Вера Алентова , StarHit
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