Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом 

Женщина предупредила, что после рождения второго наследника ее блог еще больше будет наполнен детскими снимками. И успокоила пользователей: Алиса, которая родилась от бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой, не станет страдать из-за отсутствия ее внимания.