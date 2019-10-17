Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом 

Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой — 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно — по видеосвязи. Счастливым событием поделилась мама рэпера Симона Юнусова в своем блоге.
Женщина предупредила, что после рождения второго наследника ее блог еще больше будет наполнен детскими снимками. И успокоила пользователей: Алиса, которая родилась от бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой, не станет страдать из-за отсутствия ее внимания.
Напомним, сын Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой родился 16 октября в одном из столичных перинатальных центров. Девушке выделили вип-палату со специальным низкокалорийным меню. Ребенка пара решила назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта.