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Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Фото: globallookpress.com
Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой — 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно — по видеосвязи. Счастливым событием поделилась мама рэпера Симона Юнусова в своем блоге.
Женщина предупредила, что после рождения второго наследника ее блог еще больше будет наполнен детскими снимками. И успокоила пользователей: Алиса, которая родилась от бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой, не станет страдать из-за отсутствия ее внимания.
Напомним, сын Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой родился 16 октября в одном из столичных перинатальных центров. Девушке выделили вип-палату со специальным низкокалорийным меню. Ребенка пара решила назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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