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Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия» 

РИА Новости 4 часа назад
Барабанщик Queen ответил критикам «Богемской рапсодии»
Фото: Стоп-кадр из видео
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
Музыкант связал негативную реакцию на байопик с огромной популярностью Queen:
"Проблема в том, что мы слишком знамениты, а прессе это не нравится".
"Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики, и сарафанное радио в соцсетях оказывает более сильное воздействие, чем отзыв человека, который смотрит по 40 фильмов в день и уже давно не получает радость от просмотра", — отметил он.
Ранее гитарист Брайан Мей назвал "тревожным" поведение критиков после успеха "Богемской рапсодии". Фильм, вышедший в октябре прошлого года, заработал почти миллиард долларов в мировом прокате.
Он завоевал "Оскар" в четырех номинациях. В том числе, статуэтка "за лучшую мужскую роль" досталась Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри.
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Шоу-бизнес , Роджер Тейлор , Рами Малек
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