Барабанщик Queen ответил критикам «Богемской рапсодии»

Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.

Музыкант связал негативную реакцию на байопик с огромной популярностью Queen:

"Проблема в том, что мы слишком знамениты, а прессе это не нравится".

"Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики, и сарафанное радио в соцсетях оказывает более сильное воздействие, чем отзыв человека, который смотрит по 40 фильмов в день и уже давно не получает радость от просмотра", — отметил он.

Ранее гитарист Брайан Мей назвал "тревожным" поведение критиков после успеха "Богемской рапсодии". Фильм, вышедший в октябре прошлого года, заработал почти миллиард долларов в мировом прокате.