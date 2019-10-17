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Внука Пугачевой уговорили сняться в романтической фотосессии с женой 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Внук Пугачевой снялся в романтической фотосессии
Фото: Инстаграм
Никита Пресняков — сын Владимир Преснякова и Кристина Орбакайте — в этом году отпраздновал бумажную свадьбу со своей возлюбленной Аленой Красновой. Ни для кого не секрет, что молодой мужчина занимается музыкой. Но в отличие от своих знаменитых родственников, ему ближе не попса, а рок. Он много времени уделяет творчеству и своей группе MULTIVERSE. По этой причине его избранница часто ездит в отпуск одна. По ее словам, разлука только подогревает их отношения.
Внук Аллы Пугачевой предпочитает современный стиль одежды, креативно стрижется и катается на скейтборде. А вот его возлюбленная олицетворение женственности. Все ее образы очень элегантные. Она любит носить блузки, легкие платья, юбки и шляпки. Краснова решила не упускать возможность и недавно устроила романтическую фотосессию с супругом в осенней тематике. Правда, Никиту пришлось уговаривать — фотографироваться он любит куда меньше жены.
На кадрах пара гуляет по парку, устраивает пикник и целуется на фоне листвы и деревьев. При этом Никита облачен в серый джемпер, брюки в тон и в дутый пуховик светло-карамельного цвета. А вот его избранница предпочла темные плотные колготки, белоснежный свитер с высоким воротом и рубашку-платье на пуговицах с поясом терракотового цвета.
«Наша осень», — написала Алена.
«Кадры из к/ф «Пикник с Аленой 3: Желтый лист возвращается», — предложил свое название Пресняков.
Поклонники восхитились стильными образами и яркими фото.
«Волшебная пара! Все фотографии великолепны!», «Красиво, стильно и трогательно», «Никита, вы очень красивая пара», «Очень классные, счастливые и конечно красивые!», «Такие влюблённые… молодцы!», «Никитос просто принц», — прокомментировали пост подписчики.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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