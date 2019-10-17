Внук Пугачевой снялся в романтической фотосессии

Внука Пугачевой уговорили сняться в романтической фотосессии с женой

Никита Пресняков — сын Владимир Преснякова и Кристина Орбакайте — в этом году отпраздновал бумажную свадьбу со своей возлюбленной Аленой Красновой . Ни для кого не секрет, что молодой мужчина занимается музыкой. Но в отличие от своих знаменитых родственников, ему ближе не попса, а рок. Он много времени уделяет творчеству и своей группе MULTIVERSE. По этой причине его избранница часто ездит в отпуск одна. По ее словам, разлука только подогревает их отношения.

Внук Аллы Пугачевой предпочитает современный стиль одежды, креативно стрижется и катается на скейтборде. А вот его возлюбленная олицетворение женственности. Все ее образы очень элегантные. Она любит носить блузки, легкие платья, юбки и шляпки. Краснова решила не упускать возможность и недавно устроила романтическую фотосессию с супругом в осенней тематике. Правда, Никиту пришлось уговаривать — фотографироваться он любит куда меньше жены.

На кадрах пара гуляет по парку, устраивает пикник и целуется на фоне листвы и деревьев. При этом Никита облачен в серый джемпер, брюки в тон и в дутый пуховик светло-карамельного цвета. А вот его избранница предпочла темные плотные колготки, белоснежный свитер с высоким воротом и рубашку-платье на пуговицах с поясом терракотового цвета.

«Наша осень», — написала Алена.

«Кадры из к/ф «Пикник с Аленой 3: Желтый лист возвращается», — предложил свое название Пресняков.

Поклонники восхитились стильными образами и яркими фото.