Пригожин обратился к Зеленскому с призывом

Пригожин призвал Зеленского отменить санкции против российских артистов

Он относит украинского лидера к артистам.

«Зеленский — артист», — считает Пригожин.

Продюсер отметил, что лидер Украины являлся коллегой по цеху для российских артистов.

«Первое, что он должен был сделать — отменить санкции», — подчеркнул Пригожин.

Как известно, по состоянию на 14 июня 2019 года, в «черный список» деятелей культуры из России, составленный украинской стороной, входили 147 человек.