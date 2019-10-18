Пригожин обратился к Зеленскому с призывом

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, должен был снять санкции против российских артистов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он относит украинского лидера к артистам.
«Зеленский — артист», — считает Пригожин.
Продюсер отметил, что лидер Украины являлся коллегой по цеху для российских артистов.
«Первое, что он должен был сделать — отменить санкции», — подчеркнул Пригожин.
Как известно, по состоянию на 14 июня 2019 года, в «черный список» деятелей культуры из России, составленный украинской стороной, входили 147 человек.