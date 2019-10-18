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Пригожин призвал Зеленского отменить санкции против российских артистов 

Газета.Ru 20 минут назад
Пригожин обратился к Зеленскому с призывом
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, должен был снять санкции против российских артистов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он относит украинского лидера к артистам.
«Зеленский — артист», — считает Пригожин.
Продюсер отметил, что лидер Украины являлся коллегой по цеху для российских артистов.
«Первое, что он должен был сделать — отменить санкции», — подчеркнул Пригожин.
Как известно, по состоянию на 14 июня 2019 года, в «черный список» деятелей культуры из России, составленный украинской стороной, входили 147 человек.
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Шоу-бизнес , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Иосиф Пригожин
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