В деле Бочкаревой всплыли новые подробности

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В деле Бочкаревой всплыло имя рэпера 

Рамблер 1 час назад
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой оказалось связано с известным рэпером, который советовал знаменитостям «проверенный» сайт по продаже наркотиков. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бочкареву задержали сотрудники ДПС. По данным РЕН ТВ, автомобиль актрисы остановили из-за «подозрительного поведения», после чего у нее якобы нашли 0,69 грамма кокаина. Телеканал утверждает, что против нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Бочкарева опровергала информацию о задержании с наркотиками.
По словам собеседника «МК», актриса, скорее всего, попала в поле зрения полицейских, проводивших оперативно-розыскные мероприятия.
«Нам стало известно, что персонажи светской тусовки довольно долгое время приобретали товар у одного и того же наркодилера. Но где-то пару месяцев назад качество «дури» резко снизилось», — заявил источник газеты.
По его словам, выход — интернет-магазин — коллегам предложил один из известных рэперов. В редакции «МК» знают, о ком идет речь, но имя не раскрывают.
Клиентам интернет-магазина необходимо было перевести деньги продавцу, после чего им отправляли адрес «закладки» — обычно подъезд одного из домов в спальном районе Москвы.
По информации оперативников, для «закладок» часто использовали дом номер 23 по Щелковскому шоссе. «МК» утверждает, что именно по этому адресу за час до задержания появлялся автомобиль Бочкаревой.
Комментарии8
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Бочкарева , ГИБДД , МВД , Московский комсомолец
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