В деле Бочкаревой всплыли новые подробности

В деле Бочкаревой всплыло имя рэпера

Как сообщал «Рамблер», ранее Бочкареву задержали сотрудники ДПС . По данным РЕН ТВ, автомобиль актрисы остановили из-за «подозрительного поведения», после чего у нее якобы нашли 0,69 грамма кокаина. Телеканал утверждает, что против нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Бочкарева опровергала информацию о задержании с наркотиками.

По словам собеседника «МК», актриса, скорее всего, попала в поле зрения полицейских, проводивших оперативно-розыскные мероприятия.

«Нам стало известно, что персонажи светской тусовки довольно долгое время приобретали товар у одного и того же наркодилера. Но где-то пару месяцев назад качество «дури» резко снизилось», — заявил источник газеты.

По его словам, выход — интернет-магазин — коллегам предложил один из известных рэперов. В редакции «МК» знают, о ком идет речь, но имя не раскрывают.

Клиентам интернет-магазина необходимо было перевести деньги продавцу, после чего им отправляли адрес «закладки» — обычно подъезд одного из домов в спальном районе Москвы.

По информации оперативников, для «закладок» часто использовали дом номер 23 по Щелковскому шоссе. «МК» утверждает, что именно по этому адресу за час до задержания появлялся автомобиль Бочкаревой.