«Бузова — это дохлая корова»: Солнцев раскритиковал шоу «План Б»

«Оля уже стара для таких шоу. Это просто позорище. Первое правило на таких проектах — искренность. Какая искренность у Бузовой? Правильно, никакой. Бузова — это дохлая корова, которую пытаются доить. Она просто ноль», — сказал Рустам Солнцев, который стал известен широкой публике после того, как блистал на проекте «Дом-2».

Как сказал шоумен, рейтинги у программы очень низкие, поэтому ее и перенесли на ранее утро. По его мнению, создатели программы пытаются нащупать аудиторию, но вряд ли у них что-то из этого выйдет. «План Б», как он уверяет, просто никто не смотрит.