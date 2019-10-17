Петросян захотел отобрать у Степаненко «Оккультизм и сексуальность»

«Почему-то он выбрал единственную эту книжку. Поскольку она представляет, видимо, для Евгения Вагановича из всей коллекции наибольшую ценность», — рассказал адвокат Елена Забралова.

По ее словам, если книга нужна Петросяну «для использования», он должен представить доказательства в суде.

Ранее о споре из-за книг заявляли представители Петросяна. Его адвокат Сергей Жорин рассказал, что в рамках раздела имущества Степаненко хочет получить том Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность» 1910 года выпуска, книгу «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского и «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека (1914 год). СМИ писали, что на аукционах стоимость этих изданий может доходить до трех миллионов рублей.

Как сообщал «Рамблер», летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.

Жорин говорил, что Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран. Также она якобы намерена получить квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты. Жорин утверждал, что юморист не может попасть в апартаменты.

По словам адвоката, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко якобы намерена получить больше: часть недвижимого имущества и все движимое имущество, все совместно нажитые деньги со счетов, все культурные ценности, картины и иконы.

Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.