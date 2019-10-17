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Петросян захотел отобрать у Степаненко «Оккультизм и сексуальность» 

Рамблер 1 час назад
Петросян захотел отобрать у Степаненко «Оккультизм и сексуальность»
Фото: РИА Новости
Адвокат Елены Степаненко рассказала, что юморист Евгений Петросян хочет забрать у бывшей жены книгу «Оккультизм и сексуальность». Об этом рассказали в программе «В теме» на телеканале «Ю», выпуск опубликован на YouTube.
«Почему-то он выбрал единственную эту книжку. Поскольку она представляет, видимо, для Евгения Вагановича из всей коллекции наибольшую ценность», — рассказал адвокат Елена Забралова.
По ее словам, если книга нужна Петросяну «для использования», он должен представить доказательства в суде.
Ранее о споре из-за книг заявляли представители Петросяна. Его адвокат Сергей Жорин рассказал, что в рамках раздела имущества Степаненко хочет получить том Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность» 1910 года выпуска, книгу «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского и «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека (1914 год). СМИ писали, что на аукционах стоимость этих изданий может доходить до трех миллионов рублей.
Как сообщал «Рамблер», летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.
Жорин говорил, что Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран. Также она якобы намерена получить квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты. Жорин утверждал, что юморист не может попасть в апартаменты.
По словам адвоката, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко якобы намерена получить больше: часть недвижимого имущества и все движимое имущество, все совместно нажитые деньги со счетов, все культурные ценности, картины и иконы.
Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Елена Забралова , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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