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Меган Маркл пренебрегла общением с Елизаветой II 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Поведение Меган Маркл снова вызвало скандал
Фото: Инстаграм
Меган Маркл спровоцировала очередную волну кривотолков вокруг ее персоны, променяв визит к королеве Елизавете на поездку к Элтону Джону. Как стало известно, не так давно королева пригласила герцогов Сассекских навестить ее в резиденции Балморал в Шотландии. Визит планировалось назначить на осень. Каково же было удивление Елизаветы, когда Меган отказалась лететь, сославшись на слишком юный возраст сына Арчи — сейчас малышу пять месяцев, но он успел уже побывать в Ницце. Вместо семейных сборов, Меган и Гарри, прихватив малыша, улетели на Ибицу, где пообщались с сэром Элтоном Джоном.
Напомним, что отдельным поводом для скандала в королевском семействе стало желание Меган выйти замуж в тиаре князя Владимира Романова. Украшение после революции было вывезено в Лондон, чуть позже его выкупили Виндзоры. Сейчас тиара хранится под строгим контролем королевы Елизаветы. Когда же герцогиня Сассекская покусилась на головной убор, за нее вступился супруг — принц Гарри. Он твердо заявил бабушке, что любимая жена будет получать все, что захочет. В свою очередь Елизавета отрезала — Маркл получит лишь то, что разрешит она.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , Элтон Джон , принц Гарри , Владимир Романов , Шотландия
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