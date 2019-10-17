Участница «Дома-2» рассказала об эпидемии на телепроекте

Участница «Дома-2» Анастасия Коткова на своей странице в Instagram заявила, что многие участники телепроекта имеют венерические заболевания. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на Instagram Котковой, в котором та отвечала на вопросы зрителей.

Девушка заявила, что поэтому не стала завязывать отношения с Алексеем Кудряшовым

«Почему у меня не мог быть чисто физический секс с Кудряшовым. Потому что я очень хорошо с Кудряшовым общаюсь, и он лечится от венерического заболевания вместе с Ивановой. Она еще и со Славиком лечилась. Она заразила Кудряша», — рассказала она.

По словам Котковой, Кудряшов откровенно рассказывает о своих проблемах.

Как сообщал «Рамблер», ранее бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост заявила, что одна из ее коллег по проекту может быть больна ВИЧ-инфекцией.

«Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2. Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела. Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания это уж перебор», — писала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Девушка подчеркивала, что связалась с руководством, так как не хочет, чтобы «полпроекта передохло».