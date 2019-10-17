Гарик Харламов «пострелял» по участникам «Давай поженимся»

«В кого мне стрелять?» — спрашивает девочка. Леон ей отвечает, что «в кого хочешь».

Однако в прицеле оружия, в отличие от кинокартины, оказались участник и ведущие шоу «Давай поженимся». Затем они смотрят на то, как потенциальный жених в красной рубашке исполняет танец в студии программы. Пользователи в комментариях положительно оценили такой юмор Харламова. Ролик посмотрели более миллиона раз.

Ранее резидент Comedy Club показал свое перевоплощение в ведущую Ларису Гузееву . Для этого юморист воспользовался приложением Gradient.