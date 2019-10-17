Изменивший Лолите муж подал на развод

По данным издания, исковое заявление о расторжении брака между Лолитой Милявской и ее пятым мужем Дмитрием Ивановым суд зарегистрировал 2 октября.

Именно Иванов стал инициатором развода и подал заявление, несмотря на надежды поклонников и самой Лолиты на то, что они помирятся, отмечается в статье.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лолита Милявская рассказала о том, что расстается с супругом, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Позднее появилась информация, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывают любовные отношения. О Кулиевой известно, что она родом из Белоруссии, давно живет в Москве, воспитывает 14-летнюю дочь.