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Изменивший Лолите муж подал на развод 

Рамблер 1 час назад
Изменивший Лолите муж подал на развод
Фото: РИА Новости
Супруг популярной певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подал в суд исковое заявление о расторжении брака. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, исковое заявление о расторжении брака между Лолитой Милявской и ее пятым мужем Дмитрием Ивановым суд зарегистрировал 2 октября.
Именно Иванов стал инициатором развода и подал заявление, несмотря на надежды поклонников и самой Лолиты на то, что они помирятся, отмечается в статье.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лолита Милявская рассказала о том, что расстается с супругом, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».
Позднее появилась информация, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывают любовные отношения. О Кулиевой известно, что она родом из Белоруссии, давно живет в Москве, воспитывает 14-летнюю дочь.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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