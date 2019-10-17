Харламов и Слепаков поссорились из-за возлюбленных

Бывшие друзья Харламов и Слепаков поссорились из-за своих возлюбленных

Известных юмористов Гарика Харламова Семена Слепакова связывала не только профессиональная деятельность, но и дружба. Однако, как сообщили некоторые СМИ, хорошим отношениям пришел конец, и приложили руку к этому их возлюбленные.

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Негласный конфликт произошел между Кристиной Асмус и Светланой Ходченковой. Казалось бы, популярным актрисам нечего было делить, но им пришлось конкурировать за место телеведущей одного из шоу. Асмус успешно прошла все этапы кастинга, и уже видела себя в данной роли, но тут ее неожиданно известили о том, что место отдано другой актрисе, а именно Ходченковой.

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По версии определенных изданий, непосредственное влияние на выбор организаторов шоу в пользу Светланы оказал Слепаков. Как до этого сообщалось в прессе, в кругах российского шоу-бизнеса настойчиво ходят слухи о романе Семена и Светы. При этом юморист женат, но это не мешает их романтическим отношениям. Примечательно то, что в свое время роман Гарика и Кристины начинался аналогичным образом — когда Харламов пребывал в своем первом браке.

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В данный момент тот факт, что между возлюбленными шоуменов «пробежала черная кошка», непосредственным образом повлиял и на их некогда дружеские отношения, — мужчины прекратили всяческое общение.