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Бывшие друзья Харламов и Слепаков поссорились из-за своих возлюбленных 

Клео.Ру 2 часа назад
Харламов и Слепаков поссорились из-за возлюбленных
Фото: РИА Новости
Известных юмористов Гарика Харламова и Семена Слепакова связывала не только профессиональная деятельность, но и дружба. Однако, как сообщили некоторые СМИ, хорошим отношениям пришел конец, и приложили руку к этому их возлюбленные.
Соцсети
Негласный конфликт произошел между Кристиной Асмус и Светланой Ходченковой. Казалось бы, популярным актрисам нечего было делить, но им пришлось конкурировать за место телеведущей одного из шоу. Асмус успешно прошла все этапы кастинга, и уже видела себя в данной роли, но тут ее неожиданно известили о том, что место отдано другой актрисе, а именно Ходченковой.
Соцсети
По версии определенных изданий, непосредственное влияние на выбор организаторов шоу в пользу Светланы оказал Слепаков. Как до этого сообщалось в прессе, в кругах российского шоу-бизнеса настойчиво ходят слухи о романе Семена и Светы. При этом юморист женат, но это не мешает их романтическим отношениям. Примечательно то, что в свое время роман Гарика и Кристины начинался аналогичным образом — когда Харламов пребывал в своем первом браке.
Соцсети
В данный момент тот факт, что между возлюбленными шоуменов «пробежала черная кошка», непосредственным образом повлиял и на их некогда дружеские отношения, — мужчины прекратили всяческое общение.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Семен Слепаков , Кристина Асмус
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