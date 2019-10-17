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Лолита официально разводится с пятым мужем из-за измен 

ТК «Звезда»
Уже официально: Лолита рассталась с пятым мужем
Фото: ivanovsport, Instagram
Певица рассказал о разрыве со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, еще летом.
Российская певица Лолита Милявская официально разводится со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. На портале единого информационного пространства мировых судей Москвы появилось принятый к рассмотрению иск супругов.
Лолита и Иванов расстались еще в июле, супруги разъехались. После этого певица говорила, что проблем можно было бы избежать, если бы они обратились к психологу. Сам Иванов писал в соцсетях, что «отношения закончились и он отдалился от любимого человека».
Как пишет сайт «Комсомольской правды», после разрыва супругов Дмитрий Иванов стал встречаться с владелицей косметологической клиники, с которой не сводил глаз на свадьбе общего друга в Литве. По информации журналистов, он мог начать отношения с женщиной еще до расставания с женой.
Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов поженились 20 марта 2010 года, вместе они прожили 9 лет.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Комсомольская правда , Москва
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