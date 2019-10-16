Брухунова прояснила вопрос помолвки с Петросяном

Кольцо на безымянном пальце на правой руке Татьяны Брухуновой появилось не в связи с помолвкой с Евгением Петросяном . Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.

Брухунова — 30-летняя помощница 74-летнего юмориста. Вчера она опубликовала в инстаграме свое фото в сером пальто, красном берете и солнцезащитных очках «Диор». В подписи к нему девушка пошутила, что «прикинулась маршмеллоу». Один из комментаторов, в свою очередь, написал, что на снимке «все классно, четко, в тему, и особенно колечко».

«Этому кольцу много лет. Оно есть на фотографиях пятилетней давности», — ответила Брухунова.

Также она задалась вопросом, почему это кольцо «сейчас вдруг» стало таким «мегапопулярным» и вызывает такой «резонанс». Автор комментария о кольце заверила помощницу Петросяна, что «просто очень уж любит все эти штучки-дрючки в ушки, на пальчик», «а что другие пишут, не читает никогда».