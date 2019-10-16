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Брухунова прояснила вопрос помолвки с Петросяном 

Рамблер 1 час назад
Брухунова прояснила вопрос помолвки с Петросяном
Фото: Соцсети
Кольцо на безымянном пальце на правой руке Татьяны Брухуновой появилось не в связи с помолвкой с Евгением Петросяном. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
Брухунова — 30-летняя помощница 74-летнего юмориста. Вчера она опубликовала в инстаграме свое фото в сером пальто, красном берете и солнцезащитных очках «Диор». В подписи к нему девушка пошутила, что «прикинулась маршмеллоу». Один из комментаторов, в свою очередь, написал, что на снимке «все классно, четко, в тему, и особенно колечко».
«Этому кольцу много лет. Оно есть на фотографиях пятилетней давности», — ответила Брухунова.
Также она задалась вопросом, почему это кольцо «сейчас вдруг» стало таким «мегапопулярным» и вызывает такой «резонанс». Автор комментария о кольце заверила помощницу Петросяна, что «просто очень уж любит все эти штучки-дрючки в ушки, на пальчик», «а что другие пишут, не читает никогда».
«Другие пишут», что кольцо на пальце Татьяны Брухуновой появилось, так как Евгений Петросян сделал ей предложение. Год назад, как сообщал «Рамблер», юморист развелся с супругой Еленой Степаненко.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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