Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки

Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу. Об этом Людмила Поргина заявила «Собеседнику»

По данным издания, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева резко высказалась о Поргиной, отметив, что «веселая вдова на поминках мужа пила шампанское красными губами».

«Мы никогда с ней не ссорились! Мне даже самой интересно, почему она о поминках Коли, которые были год назад, заговорила только сейчас. Странно, что она решила вспомнить обо мне», — заявила Поргина.

Она также назвала личным делом каждого, как краситься и как одеваться.

«На поминках я вела себя замечательно. Никто не посмеет мне сказать грубого слова. (…) Гузеева не была на этом вечере — откуда она взяла, что я была навеселе? Если говорить про «Гип-гип-ура — выпить пора!», так это любимый Колин тост. Мы не могли обойтись без него», — пояснила Людмила Поргина.

Вдова Караченцова отметила, что не будет звать Гузееву на поминки по мужу.

«Бог ей судья. Только Господь меня рассудит! Я не хочу ее осуждать. Каждый человек волен говорить то, что он хочет. (…) Гузееву звать не буду — она же не близкая подруга Николая Петровича. Мы соберемся узким кругом. Это же не гулянка, как она говорит, что веселая вдова гуляет. А перед этим отслужим панихиду на кладбище — сделаем все как надо!» — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», ранее вечер, приуроченный к 75-летию артиста и годовщине его смерти, который должен был пройти в театре «Ленком», был перенесен на январь. Однако, несмотря на перенос, Людмила Поргина намерена собрать друзей Николая Караченцова 26 октября на его могиле на Троекуровском кладбище.