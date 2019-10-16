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Лолита заявила, что ее бывший муж содержал на ее деньги любовницу 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Лолита раскрыла неожиданный факт о бывшем муже
Фото: Инстаграм
Певица Лолита Милявская рассказала, что ее экс-супруг Дмитрий Иванов тратил подаренные ею деньги на свою тайную подругу. По словам друга артистки, она не догадывалась об изменах.
Иванов работал тренером по сквошу. Заработок был небольшим, поэтому Лолита помогала возлюбленному материально. Вместе пара прожила примерно 10 лет. Однако в последний год мужчина стал часто уезжать из дома, объясняя свое отсутствие участием в турнирах.
Разрыв Милявской с мужем произошел летом 2019 года. Звезда поначалу верила, что им удастся сохранить дружеские отношения, но затем узнала о любовнице Дмитрия. Как сообщают СМИ, ею является 40-летняя косметолог Ольга Кулиева. Тем не менее, певица сказала, что желает бывшему супругу счастья, передает РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , РЕН ТВ
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