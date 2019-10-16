Лолита год оплачивала отношения мужа с другой женщиной

По данным издания, недавно Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывают любовные отношения. О женщине известно, что она родом из Белоруссии, давно живет в Москве, воспитывает 14-летнюю дочь.

Сам Иванов зарабатывает частными уроками по игре в сквош. Друг Лолиты, пожелавший сохранить анонимность, отмечает, что одно занятие стоит около 2 тысяч рублей, поэтому, будучи мужем певицы, Иванов не гнушался жить за ее счёт.

«Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках. Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров», — заявил собеседник издания.

Оказалось, что в течение года Иванов тратил большие деньги артистки на подарки для своей любовницы. Впрочем, сама Лолита в соцсети заявила, что не держит на мужа зла и ей «не жаль, что так вышло».

Как ранее сообщал «Рамблер», Лолита Милявская объявила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».