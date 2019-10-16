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Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую рыбу 

РИА Новости 2 часа назад
Киркоров получил гигантскую рыбу вместо цветов
Фото: РИА Новости
Филиппу Киркорову после концерта в Печоре (Республика Коми) вместо букета вручили огромную семгу, о чем певец рассказал в инстаграме.
"Отдельная благодарность главе муниципального района "Печора" Наталье Николаевне Паншиной за невероятный прием, внимание и этот памятный подарок — семгу! Это действительно необычно и очень ценно", — написал артист.
Этот жест оценили и подписчики певца.
"Сколько же килограммов, интересно, такая рыбина весит, не меньше 20, наверное?", "Вот это семга! Большому артисту — большую рыбу", — прокомментировали пользователи в сети.
Певец побывал в Печоре во время своего тура "#ЦветНастроения". Музыкант приехал в город в личном спецвагоне 15 октября из Усинска, где накануне тоже выступал с концертом.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Печора , Республика Коми
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