Киркоров получил гигантскую рыбу вместо цветов

Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую рыбу

"Отдельная благодарность главе муниципального района "Печора" Наталье Николаевне Паншиной за невероятный прием, внимание и этот памятный подарок — семгу! Это действительно необычно и очень ценно", — написал артист.

Этот жест оценили и подписчики певца.

"Сколько же килограммов, интересно, такая рыбина весит, не меньше 20, наверное?", "Вот это семга! Большому артисту — большую рыбу", — прокомментировали пользователи в сети.

Певец побывал в Печоре во время своего тура "#ЦветНастроения". Музыкант приехал в город в личном спецвагоне 15 октября из Усинска, где накануне тоже выступал с концертом.