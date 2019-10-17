Сериал «Сваты» поменяет название после бегства актеров

Сериал «Сваты» в новом сезоне может получить новое название из-за необходимости заменить часть ушедших из проекта актеров. Об этом со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых сообщает портал PrivetRostov.

По словам актера, предположительно, новым названием «Сватов» станет «Золовка».

К данной мере пришлось прибегнуть из-за нескончаемых проблем во время съемок седьмого сезона и необходимости заменить некоторых актеров, пояснил Даниила Белых, заверив, что продолжение сериала «будет обязательно».

Николай Добрынин и «Рамблер» писал, что ранее проект покинули актеры — Анна Кошмал Людмила Артемьева . При этом игравший Митяя Николай Добрынин объяснил свой уход тем, что его персонаж терпел «постоянные издевательства» со стороны главного героя Ивана Будько. А сам он «устал быть вечно побитой собакой, алкашом и неудачником».