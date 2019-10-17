Сериал «Сваты» поменяет название после бегства актеров 

Сериал «Сваты» в новом сезоне может получить новое название из-за необходимости заменить часть ушедших из проекта актеров. Об этом со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых сообщает портал PrivetRostov.
По словам актера, предположительно, новым названием «Сватов» станет «Золовка».
К данной мере пришлось прибегнуть из-за нескончаемых проблем во время съемок седьмого сезона и необходимости заменить некоторых актеров, пояснил Даниила Белых, заверив, что продолжение сериала «будет обязательно».
«Рамблер» писал, что ранее проект покинули актеры — Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. При этом игравший Митяя Николай Добрынин объяснил свой уход тем, что его персонаж терпел «постоянные издевательства» со стороны главного героя Ивана Будько. А сам он «устал быть вечно побитой собакой, алкашом и неудачником».
Кроме того, режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала «Сваты» на Украине из-за снимающегося в нем российского актера Федора Добронравова. По мнению Сеитаблаева, Добронравов якобы «поддерживает оккупацию Крыма» и «убийство украинцев в Донбассе».