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Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство 

РИА Новости 3 часа назад
Российская пастила привела фотомодель в замешательство
Фото: РИА Новости
Модель канадского происхождения Николь Уильямс впервые увидела российскую пастилу и не поняла, что с ней делать. Фотографию со сладостями манекенщица выложила в инстаграме.
Во время полета из Лос-Анджелеса на борту самолета "Аэрофлота" раздавали пастилу по традиционной российской рецептуре. Уильямс сфотографировала лакомство.
Инстаграм
"Кто-нибудь из моих подписчиков знает, что это такое? Стоит ли это пробовать?" — подписала снимок модель.
Николь Уильямс — модель из Торонто, которая прославилась после съемок у фотографа из Лос-Анджелеса Джоша Райана в 2012 году.
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