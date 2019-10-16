Об иске против Гагариной из-за Цоя рассказали в суде 

Тверской суд Москвы подтвердил, что в данное время рассматривает иск певицы Ольги Кормухиной к поп-исполнительце Полине Гагариной о защите авторских прав.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление суда, иск о защите авторских прав был подан еще в середине июля 2018 года. После суд провел беседу со сторонами спора и истребовал доказательства.
Теперь разбирательство находится на стадии предварительных слушаний. Ранее Кормухина заявила, что Гагарина позаимствовала у нее манеру исполнения песни Виктора Цоя "Кукушка".