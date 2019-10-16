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Без песен мамы: сын Фриске слушает классику и фанатеет от «Нирваны» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 40 минут назад
Без песен мамы: какую музыку слушает сын Фриске
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев в этом году стал плотнее общаться с поклонниками. Он рассказывает о смешных случаях из жизни, делится опытом в воспитании сына Платона, а также публикует фото из путешествий. Несмотря на то, что телеведущий один воспитывает мальчика, он старается его не баловать, следит за тем, чтобы наследник не часто смотрел мультики и ограничивает его взаимодействия с гаджетами. Но иногда мужчина сталкивается с такими неожиданностями, как ложь из уст ребенка и даже нецензурная брань.
Новый пост Шепелев посвятил музыке. Он рассказал, что предпочитает слушать Платон. По его словам, малыш любит хард-рок и гранж.
«Когда я включил ему "Нирвану" — это была любовь с первой ноты, сейчас это его любимая группа. А также Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарный запил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады его бесят, говорит, это для девчонок, буэ», — поделился телеведущий.
Дмитрий также отметил, что наследник не далек от классической музыки. Он знаком с Бетховеном и Шопеном, так как несколько раз в неделю ходит на занятия по фортепиано. По словам телеведущего, мальчик также считает скучным Элтона Джона, но уважает Фредди Меркури. Но похоже, что в плейлисте Платона нет треков его мамы — Жанны Фриске. Тем ни менее, Шепелев заверил, что пока не ограничивает своего ребенка в музыкальных предпочтениях.
Поклонники отметили, что у сына телеведущего хороший вкус.
«„Нирвана“ это уже классика! У Платона отличный вкус», «Мне кажется у ребёнка должен быть выбор, какую слушать музыку», «А музыку мамы он не слушает? Хорошо бы если ему давали слушать, что пела мама», «Классно! Ваш сынуля молодец!», — отреагировали на пост подписчики.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Элтон Джон , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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