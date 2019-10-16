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Менеджер немецкой группы Rammstein ударил охранника в Санкт-Петербурге 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Менеджер Rammstein ударил охранника в Петербурге
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл на Адмиралтейской набережной.
Анар Рейбанд катался на корабле в сопровождении девушек. Находясь на пристани, компания попыталась пройти мимо турникета, сняв заградительные цепочки. Это вызвало недовольство охранника, пенсионера МВД Дмитрия Петренко. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», после замечания Рейбанд начал нецензурно ругаться и ударил охранника по голове. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавший намерен обратиться в полицию.
Сам Рейбанд заявил, что нарушил правила по незнанию, а охранника обвинил в хамском поведении.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Петренко , МВД , Санкт-Петербург
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