Менеджер Rammstein ударил охранника в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein ударил охранника в Санкт-Петербурге

Инцидент произошёл на Адмиралтейской набережной.

Анар Рейбанд катался на корабле в сопровождении девушек. Находясь на пристани, компания попыталась пройти мимо турникета, сняв заградительные цепочки. Это вызвало недовольство охранника, пенсионера МВД Дмитрия Петренко . Как сообщает издание «Фонтанка.ру», после замечания Рейбанд начал нецензурно ругаться и ударил охранника по голове. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавший намерен обратиться в полицию.

Сам Рейбанд заявил, что нарушил правила по незнанию, а охранника обвинил в хамском поведении.