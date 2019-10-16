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Гречка с котлетами: Михаил Зеленский высмеял Собчак 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Зеленский подшутил над Собчак
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак — журналистка и человек, который предпочитает завтракать гречкой с котлетами, пошутил Михаил Зеленский.
Два дня назад, как сообщал «Рамблер», Собчак опубликовала в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами, сопроводив снимки хештегом #моизавтраки и подписью, в которой назвала то, чем завтракает Яна Рудковская, «непонятно чем вообще»).
Несколько часов назад журналистка разместила в той же соцсети видео, на котором Михаил Зеленский анонсирует ее выступление в «Высшей школе кино и телевидения "Останкино"».
«Журналистка, телерадиоведущая, женщина, любое замечание которой мужчины воспринимают как комплимент… человек, который предпочитает на завтрак гречку с котлетами. Ксения Собчак!» — объявил он.
В конце видео можно расслышать, как Собчак произносит две реплики — «Всем привет!» и «Класс!». Последняя может относиться к шутке коллеги.
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Шоу-бизнес , Михаил Зеленский , Яна Рудковская , Ксения Собчак
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