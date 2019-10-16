Зеленский подшутил над Собчак

Гречка с котлетами: Михаил Зеленский высмеял Собчак

Два дня назад, как сообщал «Рамблер», Собчак опубликовала в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами, сопроводив снимки хештегом #моизавтраки и подписью, в которой назвала то, чем завтракает Яна Рудковская , «непонятно чем вообще»).

Несколько часов назад журналистка разместила в той же соцсети видео, на котором Михаил Зеленский анонсирует ее выступление в «Высшей школе кино и телевидения "Останкино"».

«Журналистка, телерадиоведущая, женщина, любое замечание которой мужчины воспринимают как комплимент… человек, который предпочитает на завтрак гречку с котлетами. Ксения Собчак!» — объявил он.

В конце видео можно расслышать, как Собчак произносит две реплики — «Всем привет!» и «Класс!». Последняя может относиться к шутке коллеги.