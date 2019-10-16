Крутой рассказал о проблемах в отношениях с женой

По словам Крутого, они с женой начали встречаться 12 октября 1995 года.

«Жить стали с новогодней ночи с 95-го на 96-й, а расписались через год, 8 января. Так что дат у нас несколько. Но точно в следующем году 25 лет как вместе», — отметил он.

Композитор также подчеркнул, что было «непросто жить на две страны, детей воспитывать на расстоянии».

«Да и встретились мы не в 18 лет, а сложившимися людьми, с устоявшимися правилами, моральными устоями. На первом этапе, понятно, любовь сносит крышу и из любой ситуации есть выход. А дальше появляются проблемы во взаимоотношениях. Всякое бывало. Но мы вместе», — отметил Игорь Крутой.

По его словам, лучшим подарком, который ему сделала жена, было рождение дочери.

«Вот главный подарок, который она мне сделала. Саша была долгожданная, и с ней, конечно, у нас пуповина крепкая. Она на мир смотрит моими глазами. Оля даже ревнует периодически», — рассказал он.