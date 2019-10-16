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Крутой рассказал о проблемах в отношениях с женой 

Рамблер 1 час назад
Крутой рассказал о проблемах в отношениях с женой
Фото: РИА Новости
Композитор Игорь Крутой в интервью «WomansDay.ru» рассказал, что не всегда его отношения с женой Ольгой складывались гладко и только на первом этапе «любовь сносила крышу».
По словам Крутого, они с женой начали встречаться 12 октября 1995 года.
«Жить стали с новогодней ночи с 95-го на 96-й, а расписались через год, 8 января. Так что дат у нас несколько. Но точно в следующем году 25 лет как вместе», — отметил он.
Композитор также подчеркнул, что было «непросто жить на две страны, детей воспитывать на расстоянии».
«Да и встретились мы не в 18 лет, а сложившимися людьми, с устоявшимися правилами, моральными устоями. На первом этапе, понятно, любовь сносит крышу и из любой ситуации есть выход. А дальше появляются проблемы во взаимоотношениях. Всякое бывало. Но мы вместе», — отметил Игорь Крутой.
По его словам, лучшим подарком, который ему сделала жена, было рождение дочери.
«Вот главный подарок, который она мне сделала. Саша была долгожданная, и с ней, конечно, у нас пуповина крепкая. Она на мир смотрит моими глазами. Оля даже ревнует периодически», — рассказал он.
«Рамблер» ранее писал, что композитор в этом году отпраздновал свой юбилей — 65-летие. На трехдневном праздновании в турецком Бодруме присутствовали, как родные музыканта, так и его друзья. А телеведущий Андрей Малахов подчеркнул в своей колонке в издании «СтарХит», что с размахом торжества, которое устроил Крутой, «не сравнятся даже пиры Мавсола» — древнего правителя, благодаря которому мир узнал о мавзолеях.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Андрей Малахов , StarHit
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