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В Британии причислили Минск и Киев к городам России 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
Uriah Heep собрались в «российские» Киев и Минск
Фото: РИА Новости
Британская рок-группа Uriah Heep анонсировала концерты в Киеве и Минске, назвав эти города российскими. Внимание на это обратило УНИАН.
«Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля — подтвержден Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля — подтвержден Минск, Беларусь, Prime Hall», — такое сообщение появилось на странице группы в Facebook.
Украинские интернет-пользователи потребовали исправить ошибку, а некоторые комментаторы посоветовали им держаться подальше от Киева.
«Эй, исправьте ошибку. Это ужасно. Украина — независимая страна, как и Белоруссия. Это оскорбительно для ваших фанатов и для пользователей Facebook», — призвала Sasha Golub.
«Если Украина и Белоруссия это часть Российской Федерации, тогда Великобритания все еще часть Римской империи», — написал Kostiantyn Shcherbachenko.
«Давайте позволим им вернуться в русские Ригу, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алма-Ату», — добавил Oleg Kitov.
«Что? Российская Федерация? Ребят, с таким подходом вам лучше держаться подальше от Киева», — заявил Юрий Волков.
Как сообщал «Рамблер», ранее французская газета Le Figaro опубликовала видео, на котором причислила Киев к российским городам. Ролик посвящен обмену заключенными между Россией и Украиной.
На видео запечатлено выступление президента Украины Владимира Зеленского. В качестве места выступления указано «Kiev, Russie» («Киев, Россия»).
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Зеленский , Юрий Волков , УНИАН , Le Figaro , Киев , Минск
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