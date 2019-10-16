Uriah Heep собрались в «российские» Киев и Минск

В Британии причислили Минск и Киев к городам России

Британская рок-группа Uriah Heep анонсировала концерты в Киеве Минске , назвав эти города российскими. Внимание на это обратило УНИАН. «Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля — подтвержден Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля — подтвержден Минск, Беларусь, Prime Hall», — такое сообщение появилось на странице группы в Facebook. Украинские интернет-пользователи потребовали исправить ошибку, а некоторые комментаторы посоветовали им держаться подальше от Киева. «Эй, исправьте ошибку. Это ужасно. Украина — независимая страна, как и Белоруссия. Это оскорбительно для ваших фанатов и для пользователей Facebook», — призвала Sasha Golub. «Если Украина и Белоруссия это часть Российской Федерации, тогда Великобритания все еще часть Римской империи», — написал Kostiantyn Shcherbachenko. «Давайте позволим им вернуться в русские Ригу, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алма-Ату», — добавил Oleg Kitov. «Что? Российская Федерация? Ребят, с таким подходом вам лучше держаться подальше от Киева», — заявил Юрий Волков. Как сообщал «Рамблер», ранее французская газета Le Figaro опубликовала видео, на котором причислила Киев к российским городам. Ролик посвящен обмену заключенными между Россией и Украиной. На видео запечатлено выступление президента Украины Владимира Зеленского . В качестве места выступления указано «Kiev, Russie» («Киев, Россия»).

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