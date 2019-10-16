Поплавская объяснила слова о «тварях» после скандала с Бузовой

Актриса Яна Поплавская пояснила в своем Instagtam, что говоря о «тварях» в шоу-бизнесе, она выразила свое отношение к современным звездам, которые не уважают своих зрителей.

Ранее Поплавская в интервью «Царьграду» жестко раскритиковала певицу Ольгу Бузову за скандальную ситуацию на концерте в Новокузнецке, где зрители вынуждены были ждать начала выступления два часа, а потом потребовали вернуть им деньги. Бузова отнеслась к своим поклонникам, «как стаду», заявила актриса, отметив, что «тварей сейчас в профессии видимо-невидимо».

«Я высказала свое мнение об отношении современных «звезд» к своим зрителям, которые платят деньги за бездарные шоу», — пояснила в Instagram Яна Поплавская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она также пояснила, что не комментировала бы эту ситуацию, если бы ее не попросили журналисты.

Пользователи соцсети поддержали Поплавскую, отметив, что она «говорит правду».

«Шоу-бизнес вам не простит, держитесь», — предостерегла артистку nata_frolova09.

Однако часть пользователей упрекнула Поплавскую в том, что она слишком категорична в своих высказываниях.

«А зачем Яне обсуждать молодую, красивую, стройную? Похоже на брюзжание…», — отметила allachistlipa.

«Бузова, — тварь?! Ну это как?! И какие на самом деле причины «отсрочки» на 2 часа?! Я не фанатка Бузовой, песни её (честно), не слушаю. Моё мнение, как к актрисе и певице, конечно не дотягивает! Но как просто человек, со своей душой, проблемами и счастьем, — она не достойна этого слова! /// Яна, зачем?!» — поинтересовалась katya_sea3803386.

«Рамблер» сообщал, что ранее пользователи соцсетей осудили Бузову за общение с ребенком на концерте в Благовещенске. Певица выложила в Instagram запись со своего выступления, в ходе которого она в сценическом костюме поблагодарил мальчика, подарившего ей плюшевого мишку.

Поклонники указали звезде, что не стоит стоять перед ребенком в не совсем одетом виде.