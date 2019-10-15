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Брежнева пытается заинтересовать Меладзе постельным фото 

WomanHit.ru 6 часов назад
Брежнева привлекает внимание Меладзе откровенным фото
Фото: Инстаграм
Певица оригинально анонсировала концерт.
В недавнем сторис на личной странице «Инстаграма» Вера Брежнева опубликовала весьма провокационное селфи. В кадре она предстала перед подписчиками, количество которых на сегодняшний день составляет почти 11 миллионов человек, практически без одежды, сидя на белоснежных простынях.
Инстаграм
«Готовлюсь рассказать очень классную новость» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заинтриговала артистка свою аудиторию.
Как выяснилось, таким образом звезда решила прорекламировать свое ближайшее выступление. Однако, судя по комментариям к посту, некоторые пользователи соцсети считают, что публикации откровенных фото призваны вызвать чувства у мужа поп-дивы Константина Меладзе. По некоторым данным, у композитора завязался роман с участницей группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
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Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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