Звезду «Отчаянных домохозяек» отправили в тюрьму

Звезда «Отчаянных домохозяек» окажется в тюрьме

Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман окажется заключенной в тюрьме на 14 дней из-за дела о взяточничестве. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что актриса признала свою вину в скандале с поступлением в колледж ее старшей дочери. хаффман заплатила $15 тыс. сотруднику, который отвечал за приемную комиссию в коллежде и должен был подкорректировать ответы ее дочери в SAT.

Уточняется, что помимо двух недель лишения свободы звезду "Отчаянных домохозяек" ждет год условного заключения, а также 250 часов обязательных работ. Кроме того, на актрису наложен штраф в размере $30 тысяч.

Муж телезвезды Уильям Мейси выразил обеспокоенность тем, как его жена проведет 14 дней в тюрьме.