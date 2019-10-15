Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Отчаянных домохозяек» окажется в тюрьме 

Газета.Ru 1 час назад
Звезду «Отчаянных домохозяек» отправили в тюрьму
Фото: ТАСС
Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман окажется заключенной в тюрьме на 14 дней из-за дела о взяточничестве. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что актриса признала свою вину в скандале с поступлением в колледж ее старшей дочери. хаффман заплатила $15 тыс. сотруднику, который отвечал за приемную комиссию в коллежде и должен был подкорректировать ответы ее дочери в SAT.
Уточняется, что помимо двух недель лишения свободы звезду "Отчаянных домохозяек" ждет год условного заключения, а также 250 часов обязательных работ. Кроме того, на актрису наложен штраф в размере $30 тысяч.
Муж телезвезды Уильям Мейси выразил обеспокоенность тем, как его жена проведет 14 дней в тюрьме.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Газета.Ru: последние новости
Молодой актер назвал себя внебрачным сыном Цискаридзе Молодой актер назвал себя внебрачным сыном Цискаридзе Назван размер пенсии Бориса Моисеева Назван размер пенсии Бориса Моисеева Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь
Шоу-бизнес , Фелисити Хаффман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Задержан мэр Новочеркасска
Задержан мэр Новочеркасска4
Следовавший в Москву самолет не долетел до цели
Следовавший в Москву самолет не долетел до цели
Познер отказался считать себя пропагандистом
Познер отказался считать себя пропагандистом2
В школе США взорвалась бомба
В школе США взорвалась бомба1
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение